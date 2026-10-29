RBC senkt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Outperform'
ANALYSE-FLASH
- RBC senkt Kursziel auf 400 Dollar, bleibt positiv
- Suchgeschäft enttäuscht, KI-Kosten drücken die Margen
- KI könnte die Suche beschleunigen, bringt kaum Erträge
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Zahlen von 425 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe ein unübersichtliches Quartal hinter sich, das vor allem den Pessimisten Argumente liefern dürfte, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Im Suchmaschinengeschäft habe Alphabet enttäuscht und die Ziele gesenkt, und die Margen hätten wegen höherer Kosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen verfehlt. Dazu gehe das Unternehmen für 2027 weiterhin von deutlich steigenden Investitionen aus. Als Hoffnungsschimmer sieht Erickson, dass sich dank KI die Internetsuche beschleunige, auch wenn Alphabet das noch nicht ausreichend in Erträge ummünze. Der Experte senkte seine Schätzungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:34 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 262,4 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 490,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +26,05 %/+234,22 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 US-Dollar
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/tpu-geschaeft-im-fokus-alphabet-aktie-trotzdem-schwaecher-piper-sandler-sieht-tpu-chipgeschaeft-als-nvidia-bedrohung-00-15957827
Piper Sandler hebt das Kursziel für Alphabet auf 400 US-Dollar an.
Googles TPU-Chips gelten als wachsende Konkurrenz für NVIDIA.
Google Cloud liefert bereits kräftige Wachstumssignale.