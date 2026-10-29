BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den starken Zahlen zum dritten Quartal und der Vorsicht für das vierte gebe es einige schwierige Fragen hinsichtlich der weiteren Entwicklung, schrieb James Hooper am Mittwoch. Unter anderem beträfen diese die Evonik-Ambitionen, die zyklischen Bedingungen in der Basischemie oder auch die konkreteren EU-Unterstützungen für die europäische Chemiebranche. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis 2027 und geht nun von einem Rückgang im Jahresvergleich aus. Möglicherweise sei es Zeit, einige der jüngsten Kursgewinne einzustreichen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 52,89EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: James Hooper

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00 € , was eine Steigerung von +11,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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