JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Auch die angepassten Jahreszielspannen entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben eine Kursbelastung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 25,49EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +49,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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