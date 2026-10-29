Schwaches Solargeschäft bringt LPKF tiefer in die Verlustzone
- Solargeschäft zieht LPKF tiefer in die roten Zahlen
- Umsatz sinkt um 28 Prozent auf 60,3 Millionen Euro
- Sparprogramm soll jährlich acht Millionen sparen
GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF kämpft weiter mit einem schwachen Solargeschäft. In den ersten neun Monaten 2026 rutschte der Konzern im Vergleich zum Vorjahreszeitruam noch tiefer in die roten Zahlen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kam bei minus 8,9 Millionen Euro heraus verglichen mit minus 0,8 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 13,7 Millionen nach einem Verlust von gut 5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Garbsen mitteilte. Der Umsatz sank um gut 28 Prozent auf 60,3 Millionen Euro.
"Die Geschäftsentwicklung bleibt hinter unseren Erwartungen zurück. Insbesondere die ausstehenden Solaraufträge und Verzögerungen im Advanced Packaging belasten das laufende Jahr", sagte Unternehmenschef Klaus Fiedler laut Mitteilung.
Das Management hatte deshalb bereits im September seine Umsatz- und Margenprognose für das Jahr gesenkt, diese Ziele wurden nun bestätigt. Dabei rechnet LPKF auch mit einem herausfordernden Schlussquartal.
Im Konzern läuft derzeit ein Sparprogramm, das bis 2028 eine zweistellige positiven operative Marge bringen soll. Hier sei die erste Programmwelle erfolgreich abgeschlossen, hieß es. Die erwarteten jährlichen Kosteneinsparungen von gut 8 Millionen Euro würden "schrittweise wirksam"./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,69 % und einem Kurs von 10,80 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +106,57 %/-15,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte LPKF einen Umsatz von 36,5 Mio. EUR und lag damit 38,3 % unter dem Vorjahreswert von 59,2 Mio.
Das sollte eigentlich mehr als prima für LPKF sein.
So interpretiere ich das. Meine Meinung ist aber natürlich kein Maßstab und auch keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee dazu.
MK 350 Mille , Umsatz 100 Mille, Gewinn ??? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif