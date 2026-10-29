Avrupa Minerals beantragt Reservierung eines Explorationsgebiets für die historische Ruostesuo-Mine im Bergbaugebiet Pyhäsalmi in Finnland

Vancouver, BC / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen sein Portfolio an Kupfer-Zink-Erkundungsgebieten im Bergbaugebiet Vihanti-Pyhäsalmi in Zentralfinnland weiter ausbaut. Zu diesem Zweck wurde ein neuer Antrag auf die Reservierung eines Explorationsgebiets gestellt, das die ehemalige Ruostesuo-Mine, bereits bekannte Erweiterungen der Mineralisierung sowie ein großes Gebiet mit bisher nicht untersuchten geologischen und geophysikalischen Anomalien umfasst. Das Reservierungsgebiet liegt etwa 20 km südöstlich der historischen Zink-Kupfer-Mine Pyhäsalmi. Inhaber des Reservierungsantrags ist das finnische Unternehmen Akkerman Finland Oy („AFOy“), eine Partnerschaft von Avrupa (49 %) und Akkerman Exploration BV (51 %).

Abbildung 1. Lage des Ruostesuo-Reservierungsantrags 20 km südöstlich von Pyhäsalmi.

Das finnische Unternehmen Outokumpu baute die Zink-Kupfer-Massivsulfid-Lagerstätte Ruostesuo in den Jahren 1988–1989 ab. Historischen internen Berichten zufolge förderte das Unternehmen etwa 265.000 Tonnen Erz entlang einer Streichlänge von 200 Metern bis zu einer maximalen Tiefe von 50 Metern. Die gesamte Streichlänge der bekannten Mineralisierung im Bergbaugebiet beträgt mindestens 2.000 Meter. Outokumpu brachte im Zeitraum von 1960–1989 169 flache Bohrlöcher nieder, um die Massivsulfid-Mineralisierung teilweise zu erkunden. Nur wenige Bohrlöcher wurden tiefer als 250 Meter niedergebracht, obwohl sich die massive Sulfidmineralisierung offenbar noch über diese Tiefe hinaus fortsetzte.

Wie aus den folgenden geologischen Karten hervorgeht, befindet sich die bekannte Mineralisierung in den Schenkeln einer mutmaßlichen Synforme. Der Bergbau fand nur in einem kleinen Bereich im südwestlichen Schenkel der Synforme statt, und Outokumpu führte außerhalb des unmittelbaren Minengebiets nur eine mäßige Anzahl an Explorationsbohrungen durch.

Abbildung 2. Geologie des Ruostesuo-Gebiets mit synformaler Faltenstruktur (gemäß Berichten von Outokumpu).

Outokumpu führte eine Reihe von geophysikalischen Erkundungsmaßnahmen durch, darunter elektromagnetische Slingram-Bodenmessungen und Schwerkraftmessungen am Boden sowie Mise-à-la-Masse-Leitfähigkeitsmessungen. Die folgende Karte zeigt zusammenfallende positive Schwerkraft- und Mise-à-la-Masse-Anomalien im Inneren der östlichen Synforme, was auf das Vorhandensein eines potenziellen Massivsulfid-Ziels hindeutet, das durch hohe Schwerkraft- und Leitfähigkeitswerte definiert ist, die häufig positive Indikatoren für eine VMS-Mineralisierung darstellen.