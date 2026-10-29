JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Dennoch - und obwohl die Aktie schon günstig sei - sei schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte