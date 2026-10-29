JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Dennoch - und obwohl die Aktie schon günstig sei - sei schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 15,85EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was eine Steigerung von +64,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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