Henkel setzt mehr um als erwartet und erhöht Umsatzprognose
- Henkel steigert Quartalsumsatz um elf Prozent
- Preise lieferten den größten Beitrag zum Wachstum
- Umsatzprognose steigt auf drei bis vier Prozent
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im dritten Quartal mehr Umsatz gemacht als im Vorfeld erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen stark von höheren Preisen, wie Henkel am Donnerstag in Düsseldorf überraschend mitteilte. Die Verkaufsmengen legten ebenfalls zu, jedoch nicht so deutlich. Für die Erlösentwicklung zeigte sich Henkel für das laufende Jahr optimistischer. Zudem passte der Konsumgüterkonzern seine Ergebnisprognosen an.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal vorläufigen Berechnungen zufolge um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - lag das Plus bei 6,5 Prozent. Höhere Preise machten dabei 5,4 Prozentpunkte des Wachstums aus, während die Verkaufsmengen 1,1 Prozentpunkte beitrugen. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Ergebniskennzahlen nennt das Unternehmen im dritten Quartal traditionell nicht.
Für das laufende Jahr erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzplus von drei bis vier Prozent. Bislang hatte das Management ein Wachstum von 1,5 bis 3,5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite sieht das Unternehmen nun bei 15 Prozent. Analysten haben hier bislang 14,8 Prozent auf dem Zettel. Bislang waren von Henkel 14,5 bis 16,0 Prozent ausgegeben worden. Dabei erwartet der Konzern für das Klebstoffgeschäft jetzt eine bereinigte Marge von 16,5 Prozent und damit am unteren Ende der Spanne von 16,5 bis 18,0 Prozent. Bei den Konsumgütergeschäften soll sie rund 15 Prozent betragen (bisher: 14,0 bis 15,5 Prozent)./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 80,10 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -17,45 %/+1,60 % bedeutet.
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?