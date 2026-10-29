JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach vorläufigen Quartalszahlen und der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege 30 Prozent über den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das neue Ziel für die Kennziffer beinhalte ein weiteres fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für die diesjährige Konsensschätzung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 46,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

