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    T-Mobile US: 27 % mehr Gewinn und eine klare Ansage an SpaceX

    Neue Tarife zahlen sich aus

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    T-Mobile US steigert den Gewinn um 27 % und gewinnt mehr Kundenkonten als erwartet. Die Aktie legt trotzdem nur leicht zu. Gleichzeitig könnte SpaceX zum neuen Rivalen werden. Der Konzernchef zieht nun eine klare Grenze.

    Neue Tarife zahlen sich aus - T-Mobile US: 27 % mehr Gewinn und eine klare Ansage an SpaceX
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Gewinn im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Mit 3,22 US-Dollar Gewinn je Aktie übertrifft der Konzern die von Bloomberg erfasste Analystenschätzung von 2,93 US-Dollar klar. 

    Auch beim Kundenzuwachs übertrifft T-Mobile US die Erwartungen. Netto kommen 274.000 monatlich abgerechnete Kundenkonten hinzu, während nur 251.000 erwartet wurden.
    Die Kennzahl umfasst Mobilfunk und Breitbandinternet. T-Mobile US nennt keine separaten Zahlen zum Mobilfunk-Kundenzuwachs mehr.

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    Laut Finanzchef Peter Osvaldik treiben neue Tarife und der Wechsel in höherpreisige Angebote das Geschäft. Der durchschnittliche Quartalsumsatz je Kundenkonto steigt um vier Prozent auf 155,73 US-Dollar. Die Serviceerlöse mit Vertragskunden wachsen um neun Prozent auf 16,3 Milliarden US-Dollar.

    SpaceX bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Das Unternehmen von Elon Musk könnte zum vierten landesweiten Mobilfunkanbieter aufsteigen. Bis ein solches Netz jedoch betriebsbereit ist, wären Milliardeninvestitionen und mehrere Jahre nötig.

    Die Sorge vor neuer Konkurrenz belastet T-Mobile US und die Rivalen bereits jetzt. Die T-Mobile-Aktie liegt seit Jahresbeginn 27 Prozent im Minus.

    T-Mobile US

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    T-Mobile US direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dabei arbeitet T-Mobile US über Starlink bereits mit SpaceX zusammen. Der Satellitendienst hilft vor allem in abgelegenen Regionen dabei, Funklöcher zu überbrücken. Eine Vertiefung dieser Zusammenarbeit erteilt Konzernchef Srini Gopalan jedoch eine Absage: Er sieht keinen Raum für eine Vereinbarung, über die SpaceX den Zugang zum T-Mobile-Netz weiterverkaufen könnte.

    Auch die mögliche Zusammenlegung mit der Muttergesellschaft Deutsche Telekom liegt vorerst auf Eis. Laut Bloomberg verzichtet der deutsche Konzern zunächst auf ein formelles Angebot. Ein späterer Anlauf bleibt jedoch möglich.

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie um 2,5 Prozent zu und stieg auf 151,78 US-Dollar. Den Handel am Vortag hatte die Aktie mit einem leichten Plus bei 148,08 US-Dollar beendet. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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