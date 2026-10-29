Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen
AKTIE IM FOKUS
- Redcare-Aktien fallen nach starken Quartalszahlen
- Umsatz plus 18 Prozent, bereinigtes Ebitda plus 68 Prozent
- Jefferies rechnet mit höherem Jahresausblick
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit erheblichen Gewinnmitnahmen auf die Quartalszahlen der Online-Apotheke reagiert.
Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 3,2 Prozent auf 76,70 Euro ab. Allerdings hatten die Papiere seit ihrem Zwischentief Mitte September eine Erholung von plus 57 Prozent hingelegt.
Redcare steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gar um 68 Prozent nach oben. Analysten lobten das Zahlenwerk des Unternehmens.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik und erwartet eine weitere Erhöhung des Jahresausblicks./edh/stk/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 76,70 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +11,18 %/+56,97 % bedeutet.
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Danke für die ausführliche Recherche 👍 Genau das frage ich mich auch seit Monaten.
- Bei DocMorris lautet die Story derzeit: Wie schnell gelingt der Turnaround? Sinkende Verluste, starkes Rx-Wachstum und der erstmals erreichte positive Quartals-EBITDA sind deshalb starke positive Signale.
- Bei Redcare lautet die Frage dagegen längst: Wie profitabel wird dieses Geschäftsmodell am Ende tatsächlich?
- Bis 2025 hieß es "long-term adj. EBITDA potential in excess of 8%".
- Just Anfang 2026 (nachdem der Kurs gerade von 170 auf 30 kollabiert war) wurde dann plötzlich eine Marge von >2,5% für 2026 und eine mittelfristige Erwartung von >5 % kommuniziert (was die langfristige Erwartung von >8% zwar nicht verändert hat, aber wer liest schon so genau).
Damit wurde für viele (speziell für die, die sich mit dem Titel nur oberflächlich beschäftigen) ein wesentlicher Teil der ursprünglichen Investmentthese infrage gestellt. Die beiden späteren Guidance-Anhebungen haben das nur teilweise repariert. Besonders auffällig war, dass Redcare im September trotz erneut höherer Umsatz- und Rx-Erwartungen die EBITDA-Margen-Guidance für 2026 unverändert bei 2,5–3,0 % beließ und zur mittel/langfristigen Erwartung nichts gesagt hat.
Redcare vs. DocMorris – ein interessanter Bewertungsvergleich
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, Redcare und den Schweizer Wettbewerber DocMorris auf Grundlage der jüngsten Unternehmensprognosen für 2026 gegenüberzustellen. Das Ergebnis finde ich durchaus bemerkenswert.
Zunächst die Ausgangsdaten:
Redcare (Xetra-Schlusskurs 16.10.: 74,80 €)
- Marktkapitalisierung: ca. 1,54 Mrd. €
- Erwarteter Umsatz 2026: ca. 3,44 Mrd. €
- Bereinigte EBITDA-Marge 2026: 2,5–3,0 %
DocMorris (Schlusskurs 16.10.: 15,58 CHF)
- Marktkapitalisierung: ca. 810 Mio. €
- Erwarteter konsolidierter Umsatz 2026: ca. 1,38 Mrd. €
- Bereinigtes EBITDA 2026: besser als minus 10 Mio. CHF
Die Umsatzschätzungen basieren jeweils auf den Mittelwerten der jüngsten Unternehmensprognosen. Bei DocMorris verwende ich den konsolidierten Nettoumsatz und nicht den etwas höheren Außenumsatz.
Redcare erwirtschaftet damit ungefähr den 2,5-fachen Jahresumsatz von DocMorris, wird an der Börse aber lediglich mit dem 1,9-fachen Börsenwert bewertet.
Noch interessanter wird der Vergleich, wenn man statt der reinen Marktkapitalisierung den Enterprise Value (EV) heranzieht und damit die Finanzverschuldung berücksichtigt.
Für die Berechnung verwende ich die Nettoverschuldung einschließlich Leasingverbindlichkeiten aus den Halbjahresberichten 2026.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass DocMorris im September seine 2028 fällige Wandelanleihe über 49,6 Mio. CHF vollständig zurückgekauft und durch eine neue Wandelanleihe über 96,8 Mio. CHF mit Laufzeit bis 2031 refinanziert hat. Die daneben bestehende Wandelanleihe über 200 Mio. CHF mit Laufzeit bis 2029 bleibt unverändert bestehen.
Die Refinanzierung verlängert die Laufzeiten und reduziert die Zinsbelastung. Für die folgende EV-Rechnung verwende ich näherungsweise die zuletzt ausgewiesene Nettoverschuldung, ohne die abgelöste Wandelanleihe doppelt zu berücksichtigen.
Daraus ergeben sich folgende Bewertungskennzahlen:
Redcare:
- Nettoverschuldung: ca. 237 Mio. €
- Enterprise Value: ca. 1,78 Mrd. €
- EV/Umsatz 2026e: ca. 0,52
DocMorris:
- Nettoverschuldung: ca. 187 Mio. €
- Enterprise Value: ca. 1,00 Mrd. €
- EV/Umsatz 2026e: ca. 0,72
Mit anderen Worten: Der Markt bewertet jeden Euro erwarteten Umsatz bei DocMorris derzeit rund 40 % höher als bei Redcare.
Ist dieser Bewertungsabschlag bei Redcare fundamental gerechtfertigt?
Meines Erachtens eher nicht.
Redcare verfügt über die deutlich größere Umsatzbasis, entsprechende Skaleneffekte und erzielt bereits eine positive bereinigte EBITDA-Marge. Für 2026 stehen immerhin rund 86–103 Mio. € bereinigtes EBITDA im Raum.
DocMorris macht operativ allerdings ebenfalls erhebliche Fortschritte. Das Rx-Wachstum von 78,3 % im dritten Quartal und das erstmals positive bereinigte Quartals-EBITDA von 0,6 Mio. CHF sind durchaus beachtlich. Auch die Digital-Services-Aktivitäten bieten zusätzliches Potenzial. Das sollte man bei einem fairen Vergleich keinesfalls unterschlagen.
Dennoch erscheint mir angesichts der unterschiedlichen Größenordnung und Profitabilität eher ein gewisser Bewertungsaufschlag für Redcare als ein Abschlag plausibel.
Was ergäbe sich bei einer Angleichung der Bewertungsmultiples?
Unter Verwendung der genannten EV- und Umsatzannahmen komme ich für Redcare auf folgende rechnerische Bewertungen:
- Identischer EV/Umsatz-Multiple wie DocMorris: ca. 2,25 Mrd. € Marktkapitalisierung bzw. 109 € je Aktie.
- 10 % Bewertungsaufschlag für Redcare: ca. 2,50 Mrd. € bzw. 122 € je Aktie.
- 20 % Bewertungsaufschlag: ca. 2,75 Mrd. € bzw. 134 € je Aktie.
Das entspräche gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von 74,80 € einem rechnerischen Aufwertungspotenzial von rund 46 % bis 79 %.
Natürlich sind das keine Kursziele im eigentlichen Sinne, sondern Ergebnisse eines relativen Bewertungsmodells. Insbesondere setzt die Rechnung voraus, dass DocMorris selbst angemessen bewertet ist.
Zudem handelt es sich bei der Nettoverschuldung um den zuletzt verfügbaren Halbjahresstand und damit um eine Näherung, nicht um eine tagesaktuelle Pro-forma-Bilanz nach der Refinanzierung. Auch mögliche Verwässerungseffekte durch Wandelanleihen sind bei einer aktienbezogenen Bewertung gesondert zu betrachten.
Mein Fazit:
Ich finde vor allem bemerkenswert, dass Redcare schon bei einer vollständigen Angleichung des EV/Umsatz-Multiples an DocMorris auf einen rechnerischen Aktienwert von rund 109 € käme – und das ganz ohne irgendeinen Qualitätsaufschlag.
Bei einem moderaten Aufschlag von 20 % wären es sogar rund 134 €.
Ob der Markt diese Bewertungsdiskrepanz irgendwann schließt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Fundamental erscheint mir jedenfalls schwer nachvollziehbar, weshalb ausgerechnet der größere und deutlich profitablere Wettbewerber derzeit mit dem niedrigeren Umsatzmultiple gehandelt wird.
Mich würde interessieren, wie andere diese erhebliche Bewertungsdifferenz zwischen den beiden Unternehmen einschätzen.
Quellen:
Redcare, Prognoseanhebung vom 28.09.2026:
https://ir.redcare-pharmacy.com/nachrichten/redcare-pharmacy-raises-again-full-year-2026-revenue-guidance-driven-by-strong-rx-momentum-in-germany/750b3fed-5832-4e23-a440-68d9e25cce15
DocMorris, Q3-Trading-Update vom 15.10.2026:
https://ir-corporate.docmorris.com/de/nachrichten/docmorris-beschleunigt-rx-wachstum-auf-78prozent-im-q3-ebitda-breakeven-bereits-im-q3-erreicht-sowie-umsatz-und/66b8ac54-48ef-4230-8e72-eec332b45de6
DocMorris, Refinanzierung vom 11.09.2026:
https://ir-corporate.docmorris.com/de/nachrichten/docmorris-gibt-den-finalen-wandlungspreis-und-das-emissionsvolumen-der-neuen-wandelanleihe-mit-faelligkeit-2031-bekannt/4540a6ae-a2b6-4f44-98d0-9bf07176f54c
Dazu die Halbjahresberichte 2026 beider Gesellschaften.
WOW das Trading Update von DocMorris hat es echt in sich! Rx-Wachstum Q3 liegt bei 78% !!! Dazu EBITDA-Breakeven in Q3 erreicht und Guidance angehoben. Das wird ein Kursfeuerwerk heute bei den Online-Apos 🚀🚀🚀