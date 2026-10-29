JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebbnis (Ebitda) entspreche weitgehend den Erwartungen, während die Barmittelentwicklung deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen sei, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 85,15EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

