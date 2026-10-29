JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington passte sein Bewertungsmodell für den Verpackungsspezialisten am Donnerstag an seine Erwartungen für die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen, die neue Unternehmensstruktur und die vollständigen, verspätet mit den Zweitquartalszahlen veröffentlichten Erstquartalszahlen an. Die Bewertung verspreche ein 70-prozentiges Kurspotenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 32,34EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +42,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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