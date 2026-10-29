JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. David Adlington passte sein Bewertungsmodell für den Verpackungsspezialisten am Donnerstag an seine Erwartungen für die am 30. Oktober anstehenden Quartalszahlen, die neue Unternehmensstruktur und die vollständigen, verspätet mit den Zweitquartalszahlen veröffentlichten Erstquartalszahlen an. Die Bewertung verspreche ein 70-prozentiges Kurspotenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 32,34EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 46
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