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    KfW / KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kreditzugang leichter, Banken weiter restriktiv
    • Großunternehmen fragen wieder häufiger Kredite nach
    • Mittelständler meiden Kredite wegen Unsicherheit
    OTS - KfW / KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite Frankfurt am Main (ots) -

    - Mittelständler und Großunternehmen berichten über einfachere Kreditverhandlungen als im Vorquartal - Banken sind aber weiterhin überdurchschnittlich restriktiv
    - Großunternehmen zeigen wieder mehr Kreditinteresse, mittelständische Unternehmen sind weiterhin sehr zurückhaltend

    Die Unternehmen in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 wieder etwas leichter an Kredite gekommen. Zwar stuften immer noch knapp 36 Prozent der mittelständischen Unternehmen das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als restriktiv ein - und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das waren allerdings fast fünf Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Auch für Großunternehmen erleichterte sich der Kreditzugang. Hier klagten noch gut 27 Prozent der befragten Unternehmen über ein restriktives Kreditvergabeverhalten ihrer Banken. Im Vorquartal waren es noch fast sechs Prozentpunkte mehr.

    Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

    "Die Aussicht auf eine günstigere Wirtschaftslage führt sicherlich auch dazu, dass Banken bei Kreditverhandlungen positiver auf so manches Unternehmen blicken. Die Kreditbarrieren sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Für eine durchgreifenden Lockerung der Kreditvergabepolitik der Banken braucht es eine anhaltende Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. KfW Research erwartet für kommendes Jahr 1,5 Prozent Wachstum, die Grundlagen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung sind da", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Die Entwicklung der Nachfrage nach Krediten war im dritten Quartal uneinheitlich. Der Anteil der Großunternehmen, die mit Banken über ein Darlehen sprachen, stieg um 3,1 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent. Dagegen waren nur knapp 19 Prozent der kleinen und mittelgroßen Unternehmen an einer Kreditaufnahme interessiert. Das war ein leichtes Minus zum Vorquartal und der niedrigste Wert seit Sommer 2021.

    "Bei den Mittelständlern gibt es einen anhaltenden Abwärtstrend bei der Nachfrage nach Bankkrediten. Als Hauptgrund geben die Unternehmen an, dass sie sich nicht verschulden wollen. Dabei spielt die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Aber auch die Alterung der Inhaber der Unternehmen und ungeklärte Nachfolgeregelungen halten von der Kreditaufnahme ab", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https: //www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)

    Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press emitteilung.na.na.journalisten.na)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel.: +49 69 7431 41336
    mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6379994 OTS: KfW







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