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    Volkswagen: 98 Prozent Gewinn weg!

    Die nächste VW-Horrorzahl

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    Europas größter Autobauer meldet einen Milliardenverlust, die Analysten lagen weit daneben. Besonders bitter: Eine einstige Gewinnmaschine schreibt jetzt rote Zahlen. Die Aktie gibt nach.

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    Die nächste VW-Horrorzahl - Volkswagen: 98 Prozent Gewinn weg!
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen hat in den ersten neun Monaten fast seinen gesamten operativen Gewinn eingebüßt: Gerade einmal 100 Millionen Euro blieben übrig, nach 5,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Gewinneinbruch von rund 98 Prozent. Im dritten Quartal rutschte Europas größter Autobauer sogar mit 5,9 Milliarden Euro operativ ins Minus – mehr als doppelt so viel, wie Analysten laut Visible Alpha mit 2,6 Milliarden Euro erwartet hatten. Die VW-Vorzugsaktie verlor am Donnerstag im frühen Frankfurter Handel zeitweise 2,8 Prozent.

    Besonders hart trifft es die einstige Gewinntochter Porsche. Allein die Abschreibung auf deren Firmenwert schlug mit 6,4 Milliarden Euro zu Buche. Insgesamt verbuchte Volkswagen im Sommerquartal Sonderbelastungen von 7,8 Milliarden Euro. Die Wertberichtigung ist zwar nicht zahlungswirksam, zeigt aber, wie drastisch der Konzern seine Erwartungen an das künftige Geschäft der Sportwagenmarke gesenkt hat.

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    Noch alarmierender ist die Entwicklung in China: Dort brach der Absatz im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf knapp 406.000 Fahrzeuge ein. Wie Bloomberg berichtet, rutschten auch die einst hochprofitablen chinesischen Gemeinschaftsunternehmen in die Verlustzone. Nach einem operativen Gewinnbeitrag von 744 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verzeichneten sie in den ersten neun Monaten nun einen Verlust von 113 Millionen Euro. Eine der wichtigsten Ertragsquellen des Konzerns ist damit zum Verlustbringer geworden.

    Weltweit sanken die Auslieferungen im Sommerquartal um 14,3 Prozent auf 1,89 Millionen Fahrzeuge. Der Umsatz schrumpfte um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Zusätzlich belasten US-Zölle, chinesische Konkurrenz und die geringere Profitabilität von Elektroautos das Geschäft.

    Selbst bereinigt um Sondereffekte lag die operative Marge nach neun Monaten lediglich bei 3,8 Prozent. "Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren", warnte Finanzchef Arno Antlitz.

    Volkswagen will mit seinem Konzernumbau rund 31 Milliarden Euro einsparen. Dafür sollen die Modellvielfalt reduziert, Fahrzeugkosten gesenkt und die Werke effizienter werden. Der Abbau von 50.000 Stellen bis 2030 ist bereits vorgesehen, weitere 50.000 Arbeitsplätze und bis zu vier deutsche Werke stehen auf der Kippe. Die Gewerkschaften drohen ab Anfang 2027 mit Streiks.

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    Die Gewinnprognose für 2026 hatte Volkswagen bereits im September auf höchstens ein Prozent operative Marge gekappt – zuvor waren es 4,0 bis 5,5 Prozent gewesen. Langfristig peilt der Konzern wieder acht bis zehn Prozent an. "Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen schnell und entschlossen handeln", sagte Antlitz.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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