Berenberg startet TK Accelis mit 'Buy' - Ziel 37 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg bewertet TK Accelis mit Buy und 37 Euro
- Europas größter werksunabhängiger Metallhändler: TK Accelis
- Abspaltung ermöglicht Fokus auf Marge statt Volumen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tk accelis Group Aktie
Die tk accelis Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 26,71 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tk accelis Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der tk accelis Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 40,00Euro was eine Bandbreite von +36,94 %/+48,04 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 37 Euro
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Community Beiträge zu tk accelis Group - TKCC1S - DE000TKCC1S8
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Ich weiß nicht, was alle mit ihren "geschenkten" Aktien haben. Geschenkt ist hier gar nichts. Der Preis für das "Geschenk" ist natürlich der Abschlag bei der TK Aktie und die Differenz ist aktuell deutlich größer als der Wert der Aktien die man mit Accelis bekommen hat. Stand jetzt eher ein Minus Geschäft.
Für mich ist es bereits die 2. Runde neuer Sterne in der Thyssenkrupp Geschichte.
Die Abspaltung von TKMS wurde ja bereits mit gutem Ergebnis an die Börse gebracht.
Hoffen wir heute auch hier mit dem Neuling TK Accelis Group auf den gleichen Erfolg.
Natürlich wird Accelis anfangs unter Druck geraten, wenn diejenigen verkauft haben die sie nicht gebrauchen können.
Das dürfte aber von kurzer Natur sein.
Wenn sich Thyssenkrupp nach der Abspaltung dann auch wieder gut erholt hat, war es bestimmt guter Deal für alle Investierten mit Nerven aus Stahl.
Die Langzeitinvestierten so wie ich brauchten schon ein dickes Fell bei den bisherigen Höhen und Tiefen hier bei Thyssenkrupp.
Zumindest konnte ich mich aber bis jetzt nicht beklagen und freue mich auf eine neue Erfolgsstory....und wünsche dem Neuling TK Accelis Group einen guten und erfolgreichen Start..😜