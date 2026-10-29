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    Shell verdoppelt Gewinn - Weitere Milliardenschwere Aktienrückkäufe

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    Für Sie zusammengefasst
    • Öl- und Gaspreise lassen Shells Gewinn stark steigen
    • Shell erzielt zweithöchsten Quartalsgewinn überhaupt
    • Shell kündigt Rückkäufe für fünf Milliarden Dollar an
    Shell verdoppelt Gewinn - Weitere Milliardenschwere Aktienrückkäufe
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Shell verdient wegen der stark gestiegenen Öl- und Gaspreise wegen der Lage am persischen Golf weiter kräftig. Im abgelaufenen dritten Quartal verdoppelte sich der bereinigte Gewinn auf 10,8 Milliarden Dollar (9,7 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Das ist der zweithöchste Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte. Zudem wurden die Erwartungen der Experten übertroffen. Einen noch höheren Quartalsgewinn hatte Shell nur im Jahr 2022 erzielt, als die Energiepreise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stark gestiegen waren.

    Die Aktionäre sollen davon profitieren: Die Briten kündigten für die nächsten Monate Aktienrückkäufe im Volumen von fünf Milliarden Dollar an, zwei Milliarden Dollar mehr als im abgelaufenen Quartal. Auch die übrigen Kennziffern übertrafen die Erwartungen: So kommt Shell beim Abbau der Nettoverschuldung weiter voran, sie sank etwas stärker als geschätzt. Und der Zufluss an Barmitteln fiel vor allem dank Derivategeschäften überraschend hoch aus./lew/zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 48,69 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5271. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -28,44 %/-7,99 % bedeutet.





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