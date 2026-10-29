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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über ...

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • KfW IPEX sagt 300 Mio. USD für Trafigura zu
    • Trafigura liefert fünf Jahre über 150 TWh Erdgas
    • Finanzierung stärkt Deutschlands Gasversorgung
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über 1,5 Mrd. USD für Trafigura zur Sicherung der Gasversorgung in Deutschland Frankfurt am Main (ots) -

    - Zusage der KfW IPEX-Bank über 300 Mio. USD
    - KfW IPEX-Bank übernimmt eine führende Rolle als Facility Agent sowie als Koordinator und Agent der Exportkreditversicherung (ECA) für den ungebundenen Finanzkredit (UFK) über 1,5 Mrd. USD der deutschen ECA Euler Hermes - Die Finanzierung unterstützt die Lieferung eines Gesamtvolumens von mehr als 150 TWh Erdgas von Trafigura an SEFE Securing Energy for Europe - Die erste Gaslieferung ist für den 1. November 2026 vorgesehen

    Als Teil eines Konsortiums aus neun Banken übernimmt die KfW IPEX-Bank eine führende Rolle als Facility Agent sowie als Koordinator und Agent der Exportkreditversicherung (ECA). Darüber hinaus beteiligt sie sich mit einer Zusage über 300 Mio. USD an einer durch eine Garantie für ungebundene Finanzkredite (UFK; über den deutschen Exportkreditversicherer Euler Hermes) abgesicherten Finanzierung über 1,5 Mrd. USD für Trafigura.

    Die Finanzierung ermöglicht es Trafigura, wie vereinbart SEFE Securing Energy for Europe in den kommenden fünf Jahren mit einem Gesamtvolumen von mehr als 150 TWh Erdgas zu beliefern, das für Deutschland bestimmt ist. Trafigura wird SEFE in erster Linie aus seinem globalen Gasportfolio versorgen. Die erste Gaslieferung ist bereits für den 1. November 2026 vorgesehen.

    Die Transaktion soll dazu beitragen, rückläufige Gaslieferungen auszugleichen und leistet damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Widerstandsfähigkeit der Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa.

    "Wir freuen uns sehr, maßgeblich an dieser Finanzierung für unseren langjährigen Kunden Trafigura beteiligt zu sein. Trafigura spielt eine entscheidende Rolle bei der Lieferung von Rohstoffen nach Deutschland und Europa", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Transaktion zeigt, wie gezielte Finanzierungen kritische Lieferketten stärken und die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unterstützen können."

    Trafigura ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Rohstoffbranche mit Aktivitäten in den Bereichen Energie, Metalle und Mineralien, Infrastruktur sowie Logistik.

    Pressekontakt:

    Antje Schlagenhaufer
    Corporate Communications
    KfW IPEX-Bank
    Palmengartenstraße 5-9
    60325 Frankfurt am Main
    T: +49 69 7431 4009
    mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6380018 OTS: KfW IPEX-Bank







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