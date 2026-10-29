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    Gold und Kupfer treiben globale Explorationsbudgets auf 16,5 Mrd. USD

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    Gold und Kupfer treiben globale Explorationsbudgets auf 16,5 Mrd. USD
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Gold und Kupfer sind die Treiber der globalen Explorationsbudgets. Australische Unternehmen gaben für die Suche nach Gold im zweiten Quartal so viel Geld aus wie nie. Ein Explorer aus Down Under meldet neue Kupfer- und Goldfunde unter einem historischen Tagebau.

     

    Der Kupfer-Gold-Explorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) führt derzeit ein Ponton-Bohrprogramm unter dem historischen Tagebau Mt Chalmers im zentralen Queensland durch. Der historische Tagebau ist mit Wasser gefüllt. Der Bohrturm befindet sich auf einem Ponton, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Von dort aus bohren die Geologen Löcher in das Gestein unterhalb des Wassers.

     

    QMines meldet weitere Kupfer-Gold-Ergebnisse unter Mt Chalmers

     

    Die jüngsten Ergebnisse waren ermutigend. Bohrloch 26MCDD053 lieferte 30,47 Meter mit 1,24 % Kupfer und 0,87 Gramm Gold pro Tonne, darunter 9,47 Meter mit 2,36 % Kupfer und 2,14 Gramm Gold pro Tonne. Gemessen am Produkt aus Bohrlänge und Kupfergehalt ist dies nach Unternehmensangaben das bislang stärkste Ergebnis des Ponton-Programms. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung ist noch nicht bekannt.

     

    Die Ergebnisse passen zu früheren Resultaten aus dem Programm – und bestätigen die Kupfer-Gold-Mineralisierung unter dem bestehenden Pit-See. Bohrloch 26MCDD043 hatte 26,2 Meter mit 1,3 % Kupfer und 0,7 Gramm Gold pro Tonne geliefert. Mindestens so wichtig wie die Bohrergebnisse sei jedoch die Geologie, erläutert QMines Explorationsmanager Tom Bartschi mit Blick auf diese Bohrung. „Wir haben hochgradiges semi-massives Sulfid über einer erheblichen kupferführenden Stringer-Zone durchteuft – genau das, was wir vom Mt-Chalmers-VHMS-System erwarten.“

     

    Mit anderen Worten: Die Bohrung hat eine besonders reiche Zone mit Kupfer- und Goldmineralen getroffen, die dicht gepackt als Sulfidminerale vorliegen. Diese Zone liegt direkt über einem Bereich, in dem das Kupfererz in vielen feinen Adern und Rissen im Gestein sitzt – den „Zuführungsadern“ der Lagerstätte also. Dieser Aufbau ist typisch für diese Art von Lagerstätten: Eine kompakte, hochgradige Erzschicht über einem Netzwerk aus Kupferadern, aus dem die Metalle ursprünglich aufgestiegen sind.

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