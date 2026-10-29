JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe nach einem schwierigen, von vielen restrukturierungsbedingten Sonderfaktoren belasteten Quartal seine Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Positiv hob er die weiter hohe Liquidität hervor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 68,30EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
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