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    Durchwachsene Entwicklung - Samsung enttäuscht

    Aktien Asien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen uneinheitlich, Japans Nikkei legt zu
    • Fed lässt Zinsen unverändert, Ton wird etwas milder
    • China und Südkorea schwächer, Kospi fällt deutlich
    Aktien Asien - Durchwachsene Entwicklung - Samsung enttäuscht
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Gewinnen in Japan standen Verluste in China und Südkorea entgegen.

    Die Märkte reagierten damit auf uneinheitliche Signale aus den USA. "Die US-Notenbank hat die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen und ihre zuletzt restriktive Tonalität etwas abgeschwächt", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Das sorgt zumindest von geldpolitischer Seite für etwas Entspannung."

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    Wechselhaft waren dagegen die Vorgaben von Unternehmensseite. "Während die Ergebnisse von Alphabet und ServiceNow auf deutliche Ablehnung stießen, konnten Microsoft und Ebay die Anleger überzeugen", betonte Lipkow.

    Südkoreanische Aktien gehörten zu den Verlierern. Nach den starken Zahlen des Chipherstellers SK Hynix gab es nun einen Dämpfer von Samsung . Die Aktie litt unter der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung im Halbleiterbereich, die hinter den sehr optimistischen Schätzungen der Analysten geblieben war, wie die die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Etwas besser war dagegen der operative Gewinn von Hyundai ausgefallen. Der Kospi verlor 1,2 Prozent.

    Chinesische Aktien schwächelten nach den Vortagesgewinnen wieder. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland sank um ein Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte gut ein halbes Prozent ein.

    Der japanische Nikkei 225 zog dagegen weiter an und beendete den Handel 1,1 Prozent höher mit 64.659,47 Punkten. Der australische S&P ASX 200 gewann 0,5 Prozent auf 8.891,75 Punkte./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 110,7 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 490,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +25,86 %/+233,71 % bedeutet.





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