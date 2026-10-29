JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Salzgitter mit Kursziel 65 Euro
- Ebitda liegt 30 Prozent über den Erwartungen
- Fünf Prozent zusätzliches Potenzial für den Jahreskonsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach vorläufigen Quartalszahlen und der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege 30 Prozent über den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das neue Ziel für die Kennziffer beinhalte ein weiteres fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für die diesjährige Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 45,48 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 71,00Euro was eine Bandbreite von +38,30 %/+51,06 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.
Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).