🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Im Tarifjahr 2027 steht öffentlicher Dienst im Mittelpunkt

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • 2027 stehen Tarifverhandlungen für 7,5 Millionen an
    • Im öffentlichen Dienst verhandeln 3,1 Millionen
    • Runden betreffen Bau, Kfz, Gebäudereiniger, Leiharbeit
    Im Tarifjahr 2027 steht öffentlicher Dienst im Mittelpunkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Unmittelbar vor Beginn der Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie blickt die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung auf das kommende Tarifjahr. 2027 werden demnach für rund 7,5 Millionen Beschäftigte die Arbeits- und Entgeltbedingungen neu ausgehandelt. Nach 10 Millionen im laufenden Jahr ist das eine deutlich geringere Zahl von Betroffenen.

    2026 haben viele große Branchen wie Chemie, Handel oder der öffentliche Dienst der Länder Abschlüsse erzielt, die erst im Jahr 2028 wieder auf den Terminkalender kommen. Ein Abschluss im größten deutschen Flächentarif, der Metall- und Elektroindustrie mit 3,7 Millionen Beschäftigten, steht aus. Für den vom Arbeitgeber gekündigten Haustarifvertrag bei der Volkswagen AG beginnen die Gespräche im November.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    64,79€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    73,00€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die mit Abstand größte Tarifauseinandersetzung des kommenden Jahres findet im öffentlichen Dienst des Bundes und der Gemeinden statt, wo die aktuellen Tarifverträge im März 2027 auslaufen. Weil parallel auch im öffentlichen Nahverkehr, bei Versorgungsbetrieben und anderen öffentlichen Organisationen wie der Bundesagentur für Arbeit verhandelt wird, summiert sich die Beschäftigtenzahl dieser Tarifrunde auf 3,1 Millionen Menschen. In der Vergangenheit hat es in Teilbereichen wie dem Nahverkehr oder der Müllabfuhr immer wieder scharfe Warnstreiks gegeben. Weitere Verhandlungsrunden gibt es 2027 unter anderem am Bau, bei den Gebäudereinigern, im Kfz-Handwerk und in der Leiharbeitsbranche./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 68,76 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,29 %/+71,92 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Wechsel von Rivian- zu chinesischer Software für VW-Volumenmodelle. Diskutiert werden Einsparungen und Zeitvorteile gegenüber Risiken für die Milliardeninvestitionen in Rivian und die technische Umsetzung. Weitere Themen sind Wettbewerbsdruck, Schwächen der Elektrostrategie sowie Audis geplante US-Produktion angesichts der Zölle. Befürchtete Tarifkonflikte und Streiks veranlassen einen Anleger zum Kauf von Puts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Tarifjahr 2027 steht öffentlicher Dienst im Mittelpunkt Unmittelbar vor Beginn der Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie blickt die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung auf das kommende Tarifjahr. 2027 werden demnach für rund 7,5 Millionen Beschäftigte die Arbeits- und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     