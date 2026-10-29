BERNSTEIN RESEARCH stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

