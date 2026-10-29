Schwaches Solargeschäft belastet LPKF Laser & Electronics – Aktie sackt ab

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,31 % hinnehmen.

Ein schwaches Solargeschäft drückt LPKF Laser & Electronics in den ersten neun Monaten 2026 tiefer in die Verlustzone und belastet die Aktie. Der Konzern kämpft mit sinkenden Umsätzen und verzögerten Aufträgen, hält aber an seinem revidierten Ausblick für 2026 fest. Auch Jenoptik, Applied Materials und KLA Corporation geben nach, allerdings deutlich weniger stark.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +92,69 % gewonnen.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,59 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,95 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,44 %.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 262,11 Mio.EUR € wert.

Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,70 %, über 10 Jahre bei 5,05 %.

Der Laserspezialist LPKF kämpft weiter mit einem schwachen Solargeschäft. In den ersten neun Monaten 2026 rutschte der Konzern im Vergleich zum Vorjahreszeitruam noch tiefer in die roten Zahlen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen …

Umsatz unter Druck, Hoffnung durch LIDE: LPKF kämpft mit schwacher Solarnachfrage und verzögerten Aufträgen. Neue Geschäftschancen und Einsparungen sollen die Wende bringen.

LPKF’s revenue slump and widening losses contrast with progress in LIDE technology and cost savings, as the company holds its revised 2026 outlook steady.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat -25,65 % 3 Monate -21,31 % 1 Jahr +50,00 %

LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 29.10.2026, 09:30 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.