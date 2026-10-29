🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    Schwaches Solargeschäft belastet LPKF Laser & Electronics – Aktie sackt ab

    Im Blickpunkt

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von LPKF Laser & Electronics bricht um 9,83 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Im Blickpunkt - Schwaches Solargeschäft belastet LPKF Laser & Electronics – Aktie sackt ab
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Ein schwaches Solargeschäft drückt LPKF Laser & Electronics in den ersten neun Monaten 2026 tiefer in die Verlustzone und belastet die Aktie. Der Konzern kämpft mit sinkenden Umsätzen und verzögerten Aufträgen, hält aber an seinem revidierten Ausblick für 2026 fest. Auch Jenoptik, Applied Materials und KLA Corporation geben nach, allerdings deutlich weniger stark.

    LPKF Laser & Electronics Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.10.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die LPKF Laser & Electronics Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,31 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +92,69 % gewonnen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,59 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,95 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,44 %.

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 262,11 Mio.EUR € wert.

    Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,70 %, über 10 Jahre bei 5,05 %.

    Schwaches Solargeschäft bringt LPKF tiefer in die Verlustzone


    Der Laserspezialist LPKF kämpft weiter mit einem schwachen Solargeschäft. In den ersten neun Monaten 2026 rutschte der Konzern im Vergleich zum Vorjahreszeitruam noch tiefer in die roten Zahlen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen …

    LPKF Laser & Electronics legt Quartalsbericht vor – das steckt drin


    Umsatz unter Druck, Hoffnung durch LIDE: LPKF kämpft mit schwacher Solarnachfrage und verzögerten Aufträgen. Neue Geschäftschancen und Einsparungen sollen die Wende bringen.

    LPKF Laser & Electronics Unveils Quarterly Financial Results


    LPKF’s revenue slump and widening losses contrast with progress in LIDE technology and cost savings, as the company holds its revised 2026 outlook steady.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,47 %
    1 Monat -25,65 %
    3 Monate -21,31 %
    1 Jahr +50,00 %
    Stand: 29.10.2026, 09:30 Uhr

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    LPKF Laser & Electronics

    -8,12 %
    -6,70 %
    -27,93 %
    -24,00 %
    +44,34 %
    +45,85 %
    -48,22 %
    +46,17 %
    -6,53 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Im Blickpunkt Schwaches Solargeschäft belastet LPKF Laser & Electronics – Aktie sackt ab Die Aktie von LPKF Laser & Electronics bricht um 9,83 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     