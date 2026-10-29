JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 829,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1160

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

