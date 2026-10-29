🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFORTEC Elektronik AktievorwärtsNachrichten zu FORTEC Elektronik

    FORTEC Elektronik übertrifft Prognose – positives EBIT 2026/27 erwartet

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Umsatz, rote Zahlen und neue Aufträge: FORTEC zieht für 2025/2026 eine gemischte Bilanz und peilt im neuen Geschäftsjahr die Rückkehr zu einem positiven Konzern-EBIT an.

    FORTEC Elektronik übertrifft Prognose – positives EBIT 2026/27 erwartet
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz 2025/2026 stieg um 1,9 % auf 81,2 Mio. Euro und lag damit leicht über der Prognose.
    • Das Konzern-EBIT betrug −0,7 Mio. Euro; das um Einmaleffekte bereinigte operative EBIT lag bei 0,7 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf −1,1 Mio. Euro.
    • Die Datenvisualisierung steigerte ihre externen Umsätze auf 48,1 Mio. Euro; im Segment Stromversorgungen sanken sie auf 33,1 Mio. Euro.
    • FORTEC gewann mehrere Aufträge im Verteidigungsbereich und für kritische Infrastruktur. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 54,6 Mio. Euro.
    • Der Vorstand beabsichtigt, für 2025/2026 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorzuschlagen.
    • Für 2026/2027 erwartet FORTEC einen Umsatz von 78 bis 84 Mio. Euro und ein positives Konzern-EBIT von 1,4 bis 2,1 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei FORTEC Elektronik ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im Plus.


    FORTEC Elektronik

    +0,46 %
    -2,64 %
    -2,64 %
    0,00 %
    -12,65 %
    -51,32 %
    -41,53 %
    -34,11 %
    +73.233,33 %
    ISIN:DE0005774103WKN:577410
    FORTEC Elektronik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FORTEC Elektronik übertrifft Prognose – positives EBIT 2026/27 erwartet Mehr Umsatz, rote Zahlen und neue Aufträge: FORTEC zieht für 2025/2026 eine gemischte Bilanz und peilt im neuen Geschäftsjahr die Rückkehr zu einem positiven Konzern-EBIT an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     