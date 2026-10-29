FORTEC Elektronik übertrifft Prognose – positives EBIT 2026/27 erwartet
Mehr Umsatz, rote Zahlen und neue Aufträge: FORTEC zieht für 2025/2026 eine gemischte Bilanz und peilt im neuen Geschäftsjahr die Rückkehr zu einem positiven Konzern-EBIT an.
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- Der Konzernumsatz 2025/2026 stieg um 1,9 % auf 81,2 Mio. Euro und lag damit leicht über der Prognose.
- Das Konzern-EBIT betrug −0,7 Mio. Euro; das um Einmaleffekte bereinigte operative EBIT lag bei 0,7 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf −1,1 Mio. Euro.
- Die Datenvisualisierung steigerte ihre externen Umsätze auf 48,1 Mio. Euro; im Segment Stromversorgungen sanken sie auf 33,1 Mio. Euro.
- FORTEC gewann mehrere Aufträge im Verteidigungsbereich und für kritische Infrastruktur. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 54,6 Mio. Euro.
- Der Vorstand beabsichtigt, für 2025/2026 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorzuschlagen.
- Für 2026/2027 erwartet FORTEC einen Umsatz von 78 bis 84 Mio. Euro und ein positives Konzern-EBIT von 1,4 bis 2,1 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei FORTEC Elektronik ist am 29.10.2026.
Der Kurs von FORTEC Elektronik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,14 % im
Plus.
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