JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke verzeichne eine anhaltend gute Geschäftsdynamik, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Er geht davon aus, dass Redcare die Jahresziele nochmals anheben wird./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 76,10EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

