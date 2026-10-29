JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick trotz des Gegenwinds für die Branche bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,85 % und einem Kurs von 27,70EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

