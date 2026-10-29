JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enstprächen den Mitte Oktober veröffentlichten Eckdaten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag . Er hält die Aktie weiterhin für attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 33,96EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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