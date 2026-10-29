JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 260 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus Lisat" der US-Bank. Das neue Kursziel resultiere aus gesenkten Schätzungen für das Umsatz- und operative Ergebniswachstum (Ebitda) ab 2027, schrieb Sebastiano Petti am Donnerstag. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründete er mit dem erwarteten starken Umsatzwachstum mit Dienstleistungen für Vertragskunden./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 135,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sebastiano C Petti

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 260

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

