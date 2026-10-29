BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Analyst Laurent Yoon sprach am Donnerstag von einem guten Quartalsbericht der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom. Allerdings belasteten die Pläne von SpaceX weiter die Stimmung. Das US-Raumfahrt-, Telekom- und KI-Unternehmen strebe in Richtung eines eigenen Mobilfunknetzes, und der Markt diskutiere derzeit über Möglichkeiten für SpaceX, den Markteintritt zu beschleunigen. Hinzu komme die Unsicherheit bezüglich der Spektrumabdeckung von T-Mobile für 2027 und 2028, was sich auf die Kapitalverteilung auswirken werde./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 135,5EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.



