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    electrovac: Wachstum läuft – höhere Prognose für 2026/27 bestätigt

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    Starkes Halbjahr, höhere Gewinnziele: Mit zweistelligem Wachstum und dem Ausbau internationaler Produktionskapazitäten stellt das Unternehmen die Weichen für die Zukunft.

    electrovac: Wachstum läuft – höhere Prognose für 2026/27 bestätigt
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Im ersten Halbjahr 2026/2027 stieg der Umsatz um 10,4 % auf 61,5 Mio. Euro; das EBIT erhöhte sich um 26,1 % auf 8,2 Mio. Euro.
    • Das Wachstum kam vor allem aus den Bereichen Industrials sowie Aerospace & Defense; die EBIT-Marge erreichte trotz 2,3 Mio. Euro IPO-Kosten 13,3 %.
    • Die Prognose für 2026/2027 wurde beim EBIT auf 13–14 Mio. Euro angehoben; bereinigt um IPO-Kosten werden 15–16 Mio. Euro erwartet. Die Umsatzprognose bleibt bei 120–130 Mio. Euro.
    • In Thailand wird die Produktionskapazität verdoppelt; der Start der dritten Produktionslinie ist für September 2027 geplant.
    • Für China ist eine lokale Endfertigung von Airbag-Anzündern vorgesehen; die Standortentscheidung im Raum Shanghai soll bis Ende Dezember 2026 fallen. Die Vorbereitung einer US-Präsenz beginnt im November 2026.
    • Der Kapazitätsausbau für Aerospace & Defense in Österreich und Deutschland ist als erster Meilenstein der Roadmap 2026/2027 erreicht. An der Hauptversammlung nahmen 83,6 % des Grundkapitals teil; alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026/2027, bei electrovac ist am 20.11.2026.

    Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.


    electrovac

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