electrovac: Wachstum läuft – höhere Prognose für 2026/27 bestätigt
Starkes Halbjahr, höhere Gewinnziele: Mit zweistelligem Wachstum und dem Ausbau internationaler Produktionskapazitäten stellt das Unternehmen die Weichen für die Zukunft.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Im ersten Halbjahr 2026/2027 stieg der Umsatz um 10,4 % auf 61,5 Mio. Euro; das EBIT erhöhte sich um 26,1 % auf 8,2 Mio. Euro.
- Das Wachstum kam vor allem aus den Bereichen Industrials sowie Aerospace & Defense; die EBIT-Marge erreichte trotz 2,3 Mio. Euro IPO-Kosten 13,3 %.
- Die Prognose für 2026/2027 wurde beim EBIT auf 13–14 Mio. Euro angehoben; bereinigt um IPO-Kosten werden 15–16 Mio. Euro erwartet. Die Umsatzprognose bleibt bei 120–130 Mio. Euro.
- In Thailand wird die Produktionskapazität verdoppelt; der Start der dritten Produktionslinie ist für September 2027 geplant.
- Für China ist eine lokale Endfertigung von Airbag-Anzündern vorgesehen; die Standortentscheidung im Raum Shanghai soll bis Ende Dezember 2026 fallen. Die Vorbereitung einer US-Präsenz beginnt im November 2026.
- Der Kapazitätsausbau für Aerospace & Defense in Österreich und Deutschland ist als erster Meilenstein der Roadmap 2026/2027 erreicht. An der Hauptversammlung nahmen 83,6 % des Grundkapitals teil; alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026/2027, bei electrovac ist am 20.11.2026.
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im
Plus.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte