JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers für die Chipindustrie entsprächen den schon veröffentlichten Eckdaten sowie dem bestätigten Ausblick, schrieb Craig McDowell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Für wichtiger hält er die Zusammensetzung des Auftragseingangs sowie positive Aussagen zur Auftragsdynamik./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,71 % und einem Kurs von 33,39EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
Kursziel alt: 54
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 54
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