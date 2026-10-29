JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers für die Chipindustrie entsprächen den schon veröffentlichten Eckdaten sowie dem bestätigten Ausblick, schrieb Craig McDowell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Für wichtiger hält er die Zusammensetzung des Auftragseingangs sowie positive Aussagen zur Auftragsdynamik./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,71 % und einem Kurs von 33,39EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00 € , was eine Steigerung von +58,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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