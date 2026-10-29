Aixtron verdoppelt Bestellungen, Gewinn schießt hoch
Aktie nicht zu stoppen!
Der Chipanlagenbauer Aixtron verzeichnet im dritten Quartal einen Auftragsboom, getrieben von optischer Technik für KI-Rechenzentren. Auch bei Leistungshalbleitern keimt erste Hoffnung auf Erholung.
- KI-Rechenzentren treiben Aixtrons Auftragsboom
- Optische Anlagen lassen Bestellungen stark wachsen
- Bei Leistungshalbleitern keimt Erholungshoffnung
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Beim Anlagenbauer Aixtron brummt das Geschäft mit Technik für KI-Rechenzentren. Im dritten Quartal zogen die Bestellungen auf 274,9 Millionen Euro an, mehr als doppelt so viel wie die 124,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Rund zwei Drittel davon entfielen auf optoelektronische Anlagen, mit denen Kunden Chips für die Datenübertragung per Licht herstellen. Diese Technik gewinnt in Rechenzentren an Bedeutung, weil klassische Kupferverbindungen bei Tempo und Energieeffizienz an ihre Grenzen stoßen.
Der Auftragsbestand für Anlagen kletterte zum Ende September auf 549,4 Millionen Euro, knapp doppelt so hoch wie die 286,5 Millionen Euro des Vorjahres. Das MDax-Unternehmen sieht seine Umsätze dadurch bis weit in das Jahr 2027 abgesichert.
Finanziell zeigte das Quartal deutliche Sprünge: Der Umsatz stieg um 54 Prozent auf 183,6 Millionen Euro, das operative Ergebnis vervielfachte sich auf 56,7 Millionen Euro, die Marge kletterte von 13 auf 31 Prozent. Über neun Monate fällt die Bilanz gemischter aus, der Umsatz sank um 3 Prozent auf 358,1 Millionen Euro, der Gewinn ging von 37,3 auf 32,6 Millionen Euro zurück.
Neben dem optischen Geschäft erkennt Aixtron-Chef Felix Grawert erste Lebenszeichen bei Leistungshalbleitern aus Galliumnitrid und Siliziumkarbid, die zuletzt wegen schwacher Nachfrage nach E-Autos, Smartphones und Laptops auf Bestellungen warten mussten.
Rund 24 Prozent der Anlagenbestellungen entfielen bereits auf diesen Bereich, der künftig auch für die Stromversorgung von KI-Systemen gefragt sein dürfte.
Die Aktie reagierte mit einem Plus von rund 5,5 Prozent, kletterte auf über 33 Euro und setzt ihre jüngste Kurserholung damit fort. Seit Anfang der Woche liegen die Papiere mittlerweile 16 Prozent im Plus.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,55 % und einem Kurs von 33,65EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.