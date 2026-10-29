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    Ölpreis fällt! Trumps Vize kontaktiert früheren Chef der Revolutionsgarden

    Ein Brief an den Erzfeind

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    JD Vance wendet sich ausgerechnet an einen früheren Kommandeur der Revolutionsgarden. Der Ölpreis gibt nach, doch aus Teheran kommt bereits Widerstand gegen neue Friedensideen.

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    Ein Brief an den Erzfeind - Ölpreis fällt! Trumps Vize kontaktiert früheren Chef der Revolutionsgarden
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Die Ölpreise fallen, nachdem US-Vizepräsident JD Vance überraschend einen neuen Vorstoß für Friedensgespräche mit dem Iran unternommen hat. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich am Donnerstag um 1,5 Prozent auf bis zu 113,85 US-Dollar je Barrel, während die US-Sorte WTI um 2 Prozent auf 100,73 US-Dollar nachgab. Noch am Vortag hatten die Preise kräftig zugelegt. Doch ausgerechnet die neue Hoffnung auf eine diplomatische Lösung birgt erhebliches Konfliktpotenzial.

    Wie das Wall Street Journal berichtet, nahm Vance Kontakt zu Mohsen Rezaei auf, einem einflussreichen iranischen Hardliner und früheren Kommandeur der Revolutionsgarden. Ziel sei es, die festgefahrenen Verhandlungen wiederzubeleben. Katarische Vermittler legten zudem einen neuen Entwurf für ein Friedensabkommen vor. Ein hochrangiger iranischer Vertreter wies den Vorschlag allerdings als inakzeptabel zurück.

    Irans Außenminister Abbas Araghchi signalisierte dennoch Gesprächsbereitschaft. Teheran prüfe Möglichkeiten, einen vorgeschlagenen Sieben-Tage-Plan schneller umzusetzen. Dieser sieht unter bestimmten Bedingungen auch die Wiederöffnung der Straße von Hormus für den regulären Schiffsverkehr vor. Voraussetzung wären unter anderem ein Ende der Feindseligkeiten und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte.

    US-Präsident Donald Trump sendet dagegen widersprüchliche Signale. Gegenüber Axios bestätigte er indirekte Gespräche über Vermittler, ließ deren Erfolg aber offen. Zugleich hatte er wiederholt mit neuen Militärschlägen gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November gedroht. Laut Associated Press wurden mehrere Staaten im Nahen Osten bereits aufgefordert, sich auf mögliche amerikanische Angriffe und iranische Vergeltungsschläge vorzubereiten.

    Zusätzliche Brisanz erhält die Lage durch eine Personalentscheidung im Pentagon: Verteidigungsminister Pete Hegseth entließ Berichten zufolge Generalleutnant Brett Sylvia, einen führenden Militärstrategen. Die Gründe wurden nicht genannt. Ein Zusammenhang mit möglichen Iran-Angriffen ist nicht belegt.

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    Für den Ölmarkt steht damit viel auf dem Spiel. Trotz des jüngsten Rückgangs hat Brent im Oktober rund elf Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit April erreicht. Gleichzeitig halten Angriffe der Huthi-Miliz auf Infrastruktur in der Region die Sorge vor neuen Versorgungsstörungen wach.

    Die hohen Energiepreise erschweren auch die Geldpolitik der US-Notenbank. José Torres, Ökonom bei Interactive Brokers, sieht teures Rohöl als wesentlichen Treiber der anhaltenden Inflation. Eine geopolitische Einigung könnte diesen Druck deutlich verringern. Sollte WTI sogar in Richtung 70 US-Dollar fallen, würden nach seiner Einschätzung auch die Argumente für Zinssenkungen erheblich stärker.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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