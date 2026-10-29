DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TK Accelis auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die tk accelis Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 26,83EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: TK Accelis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

