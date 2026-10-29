JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie lägen über den Konsensprognosen, während das operative Ergebnis (reported Ebitda) diese verfehlt habe, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Letzteres könnte den Aktienkurs unter Druck setzen/rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 72,12EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

