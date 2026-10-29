BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 52,95EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,50 € , was einem Rückgang von -2,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer