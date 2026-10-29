BERENBERG stuft BASF SE auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 52,95EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51,50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 51,50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte