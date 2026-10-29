BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Resümee. Nach den bestätigten Jahreszielen werde aber der übliche Auslieferungsschub im vierten Quartal erwartet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 195,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 210
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