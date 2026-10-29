BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Resümee. Nach den bestätigten Jahreszielen werde aber der übliche Auslieferungsschub im vierten Quartal erwartet./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 195,7EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

