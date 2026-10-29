BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant habe im dritten Quartal operativ imposante Fortschritte gemacht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwoch nach der erneuten Prognoseerhöhung. Das Management könnte zunächst Marktanteilsgewinne gegenüber der Profitabilität priorisieren - vermutlich mit Zustimmung des Großaktionärs Uber./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 37,44EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 41,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wolfgang Specht
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
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