BERENBERG stuft Delivery Hero auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant habe im dritten Quartal operativ imposante Fortschritte gemacht, schrieb Wolfgang Specht am Mittwoch nach der erneuten Prognoseerhöhung. Das Management könnte zunächst Marktanteilsgewinne gegenüber der Profitabilität priorisieren - vermutlich mit Zustimmung des Großaktionärs Uber./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 37,44EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,50 € , was eine Steigerung von +10,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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