JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1160 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan senkt Adyens Kursziel auf 1.160 Euro
- Overweight bleibt, Fokus wechselt zu Umsatzwachstum
- Anleger fragen nach Kosten für weiteres Wachstum
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 829,7 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +39,93 %/+62,85 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1160 Euro
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