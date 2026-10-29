Neue Analyse identifiziert 30 europäische Industriecluster als aussichtsreiche Kandidaten für die geothermische Wärmenutzung

MADRID, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Project InnerSpace hat heute in Zusammenarbeit mit Future Cleantech Architects (FCA) die Studie Unlocking Europe's Geothermal Industrial Heat Potential veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine erstmalige Analyse, die das geothermische Potenzial in jedem Land der Europäischen Union (EU) ermittelt und 30 Industriecluster in 11 europäischen Ländern hervorhebt, die vorrangige Kandidaten für die Umwandlung in geothermische Wärme sind.

Die Nutzung geothermischer Industriewärme an diesen Standorten könnte jährlich über 850 Millionen Euro an Brennstoffkosten einsparen, die Energieversorgungssicherheit auf dem Kontinent erhöhen und 4,3 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen jährlich vermeiden.

Zusammen könnten die Cluster jährlich über 850 Millionen Euro an Treibstoffkosten einsparen und 4,3 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen jährlich vermeiden – das entspricht den CO₂-Emissionen von mehr als neun Millionen Barrel verbrauchtem Öl.

Die 30 Möglichkeiten befinden sich in 11 Mitgliedstaaten: Österreich, Belgien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, die Niederlande, Polen, die Slowakei und Spanien.

Die 30 identifizierten Cluster stellen einen Ausgangspunkt dar, nicht die Grenze der Möglichkeiten: Die Analyse identifiziert außerdem einen größeren Pool von 152 potenziellen Clustern, die folgen könnten, wobei jedes Land in der EU Potenzial für die industrielle Nutzung von Geothermie hat.

Erdgas liefert etwa die Hälfte der industriellen Wärme in der EU, und die EU importiert etwa 90 % des verbrauchten Gases. Der Untergrund unter der EU-27 birgt jedoch schätzungsweise 18.000 Gigawatt-Thermal an Wärme mit einer Temperatur von 100 °C oder mehr – eine Temperatur, die ausreicht, um eine Vielzahl industrieller Wärmeprozesse zu ermöglichen, darunter Kochen, Dehydrieren, Destillieren und Sterilisieren.

Geothermie, die in Diskussionen zur Dekarbonisierung des Wärmesektors oft übersehen wird, könnte Europa mit zuverlässiger, heimischer und stets verfügbarer Wärme versorgen und gleichzeitig die Abhängigkeit von importierten Brennstoffen und schwankenden Energiepreisen verringern. Der sprunghafte Anstieg der Gaspreise auf dem Kontinent im Jahr 2022 verdeutlichte, wie stark die europäische Industrie von der Volatilität der importierten Brennstoffe betroffen ist; so ging beispielsweise die Produktion in Deutschlands energieintensiven Industrien um etwa 20 % zurück. Die verstärkte Nutzung heimischer Geothermiequellen zur industriellen Wärmegewinnung könnte die Anfälligkeit für Preisschwankungen und Versorgungsengpässe verringern und europäischen Herstellern helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.