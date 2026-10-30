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    Cameco, AbbVie, Chevron, BP, AstraZeneca & General Dynamics mit frischen Updates

    Ihre wichtigsten Termine

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    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Cameco, AbbVie, Chevron, BP, AstraZeneca & General Dynamics mit frischen Updates
    Foto: Andrew Milligan - PA Wire

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
    07:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Frankreich: Scor, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Griechenland: Alpha Bank, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Sanofi, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Natwest, Q3-Zahlen
    09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Q3-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
    11:45 Uhr, USA: AbbVie, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen
    USA: Cameco

    Konjunkturdaten

    Japan: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 10/26
    00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 9/26
    00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 9/26
    00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
    07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 9/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 9/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 10/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/26
    09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 10/26
    09:00 Uhr, Österreich: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 10/26
    10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 
    10:30 Uhr, Portugal: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 9/26
    11:00 Uhr, EU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 9/26
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    13:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
    14:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 10/26

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 30.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    00:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    00:30JapanJPNArbeitslosenquote
    00:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    00:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    00:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    04:00JapanJPNBoJ-Geldpolitik-Erklärung
    04:00JapanJPNBoJ Outlook Report
    04:03JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    06:30FrankreichFRAGross Domestic Product (QoQ)
    07:30JapanJPNBoJ Press Conference
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:00SpanienESPGross Domestic Product - Estimated (QoQ)
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Rate s.a.
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr)
    10:00DeutschlandDEUBruttoinlandsprodukt s.a (Quartal)
    10:00DeutschlandDEUGross Domestic Product w.d.a (YoY)
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00ItalienITAGross Domestic Product (YoY)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURGross Domestic Product s.a. (QoQ)
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURBruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURUnemployment Rate
    13:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    13:30USAUSAEmployment Cost Index
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (MoM)
    14:00DeutschlandDEUHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    14:45USAUSAChicago PMI
    17:00USAUSAFed's Daly speech
    17:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    17:30USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
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