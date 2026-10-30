Cameco, AbbVie, Chevron, BP, AstraZeneca & General Dynamics mit frischen Updates
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Frankreich: Scor, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Griechenland: Alpha Bank, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Sanofi, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)
08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Natwest, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
11:45 Uhr, USA: AbbVie, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen
USA: Cameco
Konjunkturdaten
Japan: BoJ, Zinsentscheid
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 10/26
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 9/26
00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 9/26
00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)
07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
07:30 Uhr, Frankreich: Konsumausgaben 9/26
08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 9/26
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 10/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 9/26
09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 10/26
09:00 Uhr, Österreich: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 10/26
10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26
10:30 Uhr, Portugal: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 Uhr, EU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 9/26
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
13:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)
14:45 Uhr, USA: MNI Chicago PMI 10/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 30.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 00:30 JPN Arbeitslosenquote 00:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 00:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 00:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 04:00 JPN BoJ-Geldpolitik-Erklärung 04:00 JPN BoJ Outlook Report 04:03 JPN BoJ Interest Rate Decision 06:30 FRA Gross Domestic Product (QoQ) 07:30 JPN BoJ Press Conference 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:00 ESP Gross Domestic Product - Estimated (QoQ) 09:55 DEU Unemployment Rate s.a. 09:55 DEU Unemployment Change 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) 10:00 DEU Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) 10:00 DEU Gross Domestic Product w.d.a (YoY) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 ITA Gross Domestic Product (YoY) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Unemployment Rate 13:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 13:30 USA Employment Cost Index 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:00 DEU Consumer Price Index (MoM) 14:00 DEU Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 14:45 USA Chicago PMI 17:00 USA Fed's Daly speech 17:10 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:30 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
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