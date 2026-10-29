Börsenstart Europa - 29.10. - CH 20 stark +0,99 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.881,83 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,67 %, Deutsche Bank +2,56 %, Rheinmetall +2,50 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -3,19 %, Vonovia -2,93 %, Daimler Truck Holding -0,44 %
Der MDAX steht bei 30.580,38 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,00 %, Salzgitter +3,58 %, Nemetschek +3,16 %
Flop-Werte: Knorr-Bremse -3,96 %, Jenoptik -1,27 %, Lanxess -1,15 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:24) bei 4.141,58 PKT und steigt um +0,82 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,00 %, Nemetschek +3,16 %, HENSOLDT +2,62 %
Flop-Werte: Verbio -2,69 %, OHB -1,55 %, Jenoptik -1,27 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:02) bei 6.177,97 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,67 %, DANONE +2,81 %, Air Liquide +2,63 %
Flop-Werte: BBVA -6,06 %, Banco Santander -6,03 %, ING Group -3,63 %
Der AT 20 steht bei 6.448,84 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,72 %, DO & CO +0,60 %, EVN +0,50 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,68 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,31 %
Der CH 20 steht bei 14.746,47 PKT und gewinnt bisher +0,99 %.
Top-Werte: Sandoz Group +4,35 %, Novartis +2,40 %, UBS Group +2,26 %
Flop-Werte: Logitech International -0,41 %
Der SE 30 steht bei 3.269,04 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Telia Company +2,14 %, SSAB Registered (A) +2,03 %, Skanska (B) +1,43 %
Flop-Werte: Alfa Laval -0,91 %, Sandvik -0,40 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.630,00 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.
Top-Werte: Allwyn +3,89 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,97 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,02 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,16 %, Piraeus Port Authority -1,69 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,19 %
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