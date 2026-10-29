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    Aufträge in Leistungselektronik treiben Aixtron an

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktie setzt Erholung nach Ausblick fort
    • Aktie steigt im frühen Xetra-Handel um 5,4 Prozent
    • Leistungselektronik gewinnt kräftig an Fahrt
    AKTIE IM FOKUS - Aufträge in Leistungselektronik treiben Aixtron an
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach optimistischen Aussagen von Aixtron zum kommenden Jahr hat die Aktie am Donnerstag die am Montag eingeleitete Erholung fortgesetzt.

    Im frühen Xetra-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 33,18 Euro nach oben. Am Freitag waren die Papiere mit 28,25 Euro auf das niedrigste Niveau seit Anfang März gefallen.

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    Die Auftragslage im Segment Leistungselektronik (Power Electronics) gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Om Bakhda von Jefferies. Im dritten Quartal sei fast ein Viertel des Auftragseingangs auf diesen Geschäftsbereich entfallen.

    Qualitative Aussagen des Ausrüsters der Halbleiterindustrie deuteten auf eine Erholung der Leistungselektronik hin./bek/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,13 % und einem Kurs von 33,52 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +23,46 %/+58,73 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 30 Euro nach dem Anstieg auf über 34 Euro, Leerverkaufsdruck und Fragen zu hohem KGV sowie den Aussichten für Q4 und 2027. Als mögliche Nachfragetreiber für AIXTRON werden Infineons Ausbau der GaN-Fertigung, Onsemis neue Leistungselektronik und Nvidias CPO-Kapazitätsausbau diskutiert. Zudem geht es um die obere Spanne der Jahresprognose 2026 und möglichen Rückenwind durch den US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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