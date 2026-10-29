Aufträge in Leistungselektronik treiben Aixtron an
AKTIE IM FOKUS
- Aixtron-Aktie setzt Erholung nach Ausblick fort
- Aktie steigt im frühen Xetra-Handel um 5,4 Prozent
- Leistungselektronik gewinnt kräftig an Fahrt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach optimistischen Aussagen von Aixtron zum kommenden Jahr hat die Aktie am Donnerstag die am Montag eingeleitete Erholung fortgesetzt.
Im frühen Xetra-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 33,18 Euro nach oben. Am Freitag waren die Papiere mit 28,25 Euro auf das niedrigste Niveau seit Anfang März gefallen.
Die Auftragslage im Segment Leistungselektronik (Power Electronics) gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Om Bakhda von Jefferies. Im dritten Quartal sei fast ein Viertel des Auftragseingangs auf diesen Geschäftsbereich entfallen.
Qualitative Aussagen des Ausrüsters der Halbleiterindustrie deuteten auf eine Erholung der Leistungselektronik hin./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,13 % und einem Kurs von 33,52 auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +23,46 %/+58,73 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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What to expect tomorrow
Questions on the 27 guidance. Blomberg has it at €806 and JPM at €854. Considering this
Questions on the € 450 million from the convertible bond.
and maybe a question on the 2D materials front will be asked - Ga2O3
Onsemi will Leistungsdichte von E-Auto-Wechselrichtern vervierfachen
Onsemi hat mit der Embedded Power Platform (EPP) eine neue Architektur für Leistungselektronik vorgestellt. Bei Traktionswechselrichtern für Elektroautos soll sie laut dem Halbleiterhersteller eine bis zu viermal höhere Leistungsdichte und 15 Prozent geringere Leistungsverluste ermöglichen. Subaru gehört zu den ersten Entwicklungspartnern.
https://www.electrive.net/2026/09/18/onsemi-will-leistungsdi…
Onsemi ist Aixtron Kunde
So funktioniert das Prinzip der EPP im Detail
Anstatt die unterschiedlichen Halbleitermaterialien mühsam und fehleranfällig in Schichten atomar aufeinander aufzuwachsen (was aufgrund der stark unterschiedlichen Gitterkonstanten von Si, SiC und GaN physikalisch extrem schwierig wäre), nutzt Onsemi ein Einbettungsverfahren:
- Eigenständige Chip-Fertigung (Dies): Die benötigten Leistungsschalter – wie hocheffiziente SiC-MOSFETs, schnelle GaN-Transistoren sowie klassische Silizium-Komponenten (Treiber-ICs, Controller) – werden zunächst völlig unabhängig voneinander auf ihren jeweils optimierten nativen Wafern produziert und in einzelne, winzige Halbleiter-Chips (sogenannte Dies) zersägt.
- Einbettung in den 12-Zoll-Siliziumwafer: Onsemi nutzt einen großen 12-Zoll-Siliziumwafer als reines Träger- und Gehäusesubstrat. In diesen Silizium-Basiswafer werden präzise Kavitäten (Aussparungen) geätzt oder geformt. Die vorgefertigten, unterschiedlichen SiC-, GaN- und Silizium-Dies werden physisch in diesen Wafer hineingesetzt und eingebettet.
- Kein Bonddraht – Verbindung per RDL: Nach dem Einbetten wird die Oberfläche des Trägerwafers flach versiegelt. Die elektrische Verschaltung der eingebetteten, unterschiedlichen Chips erfolgt im Anschluss über hochpräzise mikroelektronische Metallisierungsschichten direkt auf Wafer-Ebene (Redistribution Layers, kurz RDL
https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Infineon-investiert-mehr-als-eine-Milliarde-in-Standort-Villach-efb463e8-0178-47b1-8bc6-d2fa48cefce6
Infineon ist Aixtron Kunde.