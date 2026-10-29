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    EUROCONTROL vergibt neuen Langzeitauftrag an FREQUENTIS zur Weiterentwicklung der europäischen Luftverkehrsüberwachung

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    EUROCONTROL vergibt neuen Langzeitauftrag an FREQUENTIS zur Weiterentwicklung der europäischen Luftverkehrsüberwachung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/29.10.2026) -
    * EUROCONTROL beauftragt Frequentis als Industriepartner für Europas führendes System zur Verarbeitung von Luftverkehrsüberwachungsdaten
    * Rund 90 % der täglichen Flüge in Europa werden durch die leistungsfähige Luftverkehrsüberwachung von ARTAS unterstützt
    * Der Vertrag steht für 25 Jahre Partnerschaft und gemeinsame Innovationen in der Luftverkehrsüberwachung

    Aufbauend auf einer Partnerschaft, die die europäische Luftverkehrsüberwachung maßgeblich geprägt hat, hat EUROCONTROL Frequentis als einen der führenden Lösungsanbieter in diesem Bereich den fünften Vertrag als Industriepartner für die zentrale Wartung und operative Unterstützung von ARTAS (Air Traffic Management Surveillance Tracker and Server) erteilt. Damit wird die kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems bis 2031 sichergestellt.

    ARTAS ( https://www.eurocontrol.int/product/artas) ist Europas führendes Multisensor-Trackingsystem. Als zentrale Komponente der modernen Luftverkehrsüberwachung führt ein Trackingsystem Daten aus verschiedenen Überwachungsquellen und -technologien zu einem einheitlichen, konsistenten und präzisen Luftlagebild für Fluglots:innen zusammen. ARTAS wurde von EUROCONTROL im Auftrag seiner Mitgliedstaaten entwickelt und ist mit mehr als 50 operativen Installationen das am weitesten verbreitete Trackingsystem in Europa. Es unterstützt rund 90 % der täglichen Flugbewegungen im europäischen Luftraum.

    Seit Frequentis im Jahr 2001 Industriepartner von EUROCONTROL wurde, arbeiten beide Organisationen eng zusammen, um ARTAS kontinuierlich zu warten und weiterzuentwickeln. Die Partnerschaft hat zur Entwicklung eines der weltweit fortschrittlichsten Systeme zur Verarbeitung von Überwachungsdaten beigetragen, das den sich wandelnden Anforderungen des europäischen Flugverkehrsmanagements (ATM = Air Traffic Management) gerecht wird und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und operativer Leistungsfähigkeit sicherstellt.

    "CAMOS spielt eine entscheidende Rolle bei der kontinuierlichen Optimierung von ARTAS. Es umfasst Software-Support, laufende Wartung sowie gezielte Anpassungen, um auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Anwender:innen einzugehen", erklärt Antonio Principe, ARTAS and SDDS Services Manager bei EUROCONTROL. "Frequentis ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Industriepartner, der gemeinsam mit EUROCONTROL die Weiterentwicklung von ARTAS vorantreibt. CAMOS VI baut auf dieser erfolgreichen Zusammenarbeit auf und stellt sicher, dass das System auch künftig den Anforderungen des europäischen Flugverkehrsmanagements entspricht."

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