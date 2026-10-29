BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 15,84EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 34,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 34,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte