BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung für 2028 von 34,50 auf 23,00 Euro zusammengestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 15,84EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 34,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00 € , was eine Steigerung von +45,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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