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    Deutsche Bank Research startet TK Accelis mit 'Buy'; Ziel 40 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank empfiehlt TK Accelis zum Kauf
    • Plattform verbindet Hersteller mit Industriekunden
    • Wechsel zum profitableren Komplettservice
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research startet TK Accelis mit 'Buy'; Ziel 40 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tk accelis Group Aktie

    Die tk accelis Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 27,02 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tk accelis Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der tk accelis Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 40,00Euro was eine Bandbreite von +36,94 %/+48,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 40 Euro



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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Börsenstart von tk accelis und den Spin-off-Abschlag bei Thyssenkrupp. Diskutiert werden rund 1,50 Euro Abschlag je Altaktie und der vorherige Kursanstieg von 13,50 auf 14,80 Euro. Die Bilanz wird teils als neutral, teils als Verlust eingeschätzt. Hoffnungen auf Kurserholung stehen begrenzten Potenzialerwartungen und möglichem anfänglichem Verkaufsdruck gegenüber. Stahlbranchen-Nachrichten und Fed-/EZB-Termine gelten als Belastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber tk accelis Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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