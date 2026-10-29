Deutsche Bank Research startet TK Accelis mit 'Buy'; Ziel 40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tk accelis Group Aktie

Die tk accelis Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 27,02 auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tk accelis Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,50Euro. Von den letzten 2 Analysten der tk accelis Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 40,00Euro was eine Bandbreite von +36,94 %/+48,04 % bedeutet.