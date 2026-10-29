XTB verzinst Firmenkapital neuer Depots mit 4,5 Prozent p.a. (FOTO)

Der Online-Broker XTB weitet sein Zinsangebot auf Unternehmen aus: Wer ein neues Firmenkonto bei XTB eröffnet, erhält 90 Tage lang 4,5 Prozent Zinsen pro Jahr auf nicht investiertes Kapital. Die Verzinsung gilt bis zu einer Summe von 20.000 Euro, die nicht in Transaktionen eingebunden ist. Bisher galt die Aktion ausschließlich für Privatkunden.

Berlin (ots) - Neu eröffnete Firmenkonten erhalten beim Online-Broker 90 Tage lang den aktuellen Spitzenzinssatz* auf nicht investiertes Kapital. Das Firmendepot steht Unternehmen verschiedener Rechtsformen zur Verfügung: von Kapitalgesellschaften bis hin zu Einzelunternehmen.

Bei XTB sind Unternehmen verschiedener Rechtsformen willkommen: von der AG, GmbH, UG oder Ltd. über Einzelunternehmen bis hin zur OHG oder KG. Die Kontoinhaber können unter anderem Aktien, ETFs, Forex und CFDs handeln und ihr Kapital so über verschiedene Anlageklassen streuen. Ein weiterer Vorteil: Für Aktien- und ETF-Transaktionen fällt bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro keine Kommission an. Lediglich ein Trade im jeweiligen Monat ist Voraussetzung, um das Zinsangebot zu nutzen. Dazu zählen der Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines ETFs sowie die Ausführung eines Sparplans auf Aktien oder ETFs.

"Unternehmen können bei XTB aus mehr als 12.800 Finanzinstrumenten wählen und damit von vielfältigen Renditemöglichkeiten profitieren", sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB. "Bei so viel Auswahl braucht eine gute Anlageentscheidung Zeit. Genau die geben wir Firmenkunden jetzt: Sie können sich in Ruhe umschauen und ihr nicht investiertes Kapital arbeitet währenddessen mit 4,5 Prozent Zinsen für sich."

Eine eigene Aktivierung ist nicht nötig, die Verzinsung läuft automatisch. Die Zinsen werden taggenau berechnet und monatlich dem Konto gutgeschrieben. Auch beim Schutz des Kapitals setzt XTB auf Transparenz: Nicht investierte Kundengelder verwahrt der Broker auf Treuhandkonten bei Partnerbanken wie der J.P. Morgan SE in Frankfurt am Main. Sie sind im Fall einer Bankeninsolvenz gemäß dem Einlagensicherungsgesetz bis zu einer gesetzlich garantierten Summe von 100.000 Euro geschützt.