JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstag an die ermutigenden Quartalszahlen an. Sie senkte zwar ihre Schätzung für das diesjährige Ergebnis je Aktie, hob aber die Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum an./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 64,82EUR auf Tradegate (29. Oktober 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +38,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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